I leader finanziari del G-20 concordano di portare avanti il piano per una repressione fiscale internazionale

(Di domenica 11 luglio 2021) Idel Gruppo delle 20 grandi economie hanno affermato di essere giunti a un accordo su come procedere verso un'”architetturapiù stabile e più equa”, secondo un comunicato uscito dalla riunione di sabato. Il G-20 è un forum per i governi e i governatori delle banche centrali di 20 principali economie.

... la valutazione del clima, incentivied elementi trasversali sugli effetti potenziali, ... Le ultime di Covid - 19: la nuova ondata in Uk e Spagna, spiegata con i graficia tempo pieno? ...L'assist era arrivato dal G7, quando in occasione di una delle recenti riunioni idei sette paesi più industrializzati rilasciarono una dichiarazione comune in cui si ...per i mercati; ...