I giorni decisivi per il futuro di Dybala sono appena iniziati (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo Sky Sport, il ds della Juve, Cherubini, al lavoro per l’incontro con l’agente di Dybala: si stringe per il rinnovo Come riporta la redazione mercato di ‘Sky Sport’, la Juve sta provando a stringere il cerchio per Paulo Dybala. L’argentino ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Secondo quanto rivelato dall’emittente, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo Sky Sport, il ds della Juve, Cherubini, al lavoro per l’incontro con l’agente di: si stringe per il rinnovo Come riporta la redazione mercato di ‘Sky Sport’, la Juve sta provando a stringere il cerchio per Paulo. L’argentino ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Secondo quanto rivelato dall’emittente, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Paolo_ADP10 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus, #Dybala incontra #Allegri a Torino: giorni decisivi per il rinnovo. La proposta bianconera e le condizion… - calciomercatoit : ?? #Juventus, #Dybala incontra #Allegri a Torino: giorni decisivi per il rinnovo. La proposta bianconera e le condiz… - madmakko : RT @lucacozzuto: In Catalogna siamo livelli del picco della terza ondata. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l'impatto sul siste… - AnnaM75 : RT @lucacozzuto: In Catalogna siamo livelli del picco della terza ondata. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l'impatto sul siste… - MatteoDiLallo : RT @lucacozzuto: In Catalogna siamo livelli del picco della terza ondata. I prossimi giorni saranno decisivi per capire l'impatto sul siste… -