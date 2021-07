Hysaj è della Lazio, il saluto al Napoli: “Ciao guagliò” (FOTO) (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un lungo messaggio, accompagnato dalle istantanee delle emozioni vissute in azzurro. Elseid Hysaj ha salutato Napoli e il Napoli sul proprio profilo Instagram. Il terzino albanese, al quale non è stato offerto il rinnovo del contratto, è diventato un nuovo calciatore della Lazio, tornando a lavorare con Maurizio Sarri. Il giocatore, prima di immergersi nella sua nuova avventura, ha voluto dedicare un pensiero al proprio passato. Un passato al quale rimarrà sempre legato. “Napoli, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un lungo messaggio, accompagnato dalle istantanee delle emozioni vissute in azzurro. Elseidha salutatoe ilsul proprio profilo Instagram. Il terzino albanese, al quale non è stato offerto il rinnovo del contratto, è diventato un nuovo calciatore, tornando a lavorare con Maurizio Sarri. Il giocatore, prima di immergersi nella sua nuova avventura, ha voluto dedicare un pensiero al proprio passato. Un passato al quale rimarrà sempre legato. “, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta ...

