Hysaj dice arrivederci al Napoli | emozionante la lettera ai tifosi

(Di sabato 10 luglio 2021) Elseydaled ai. Il giocatore albanese lascia la città partenopeo dopo sei anni ed ha voluto ringraziare tutti con un posto sui social: “, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che è un pezzo di storia del, i fisioterapisti e tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio anche le persone che ho conosciuto durante questo periodo, che sono stati tutti meravigliosi e di aiuto nel mio cammina”. La ...

...il mio goal lì con vuoi con lo stadio pieno! Questo non è un addio e un arrivederci e comela ... NapoliRrahamani (getty images) tutte le notizie dilazio napoli Leggi i commenti ...Arrivato a Napoli nel 2015, Elseidsaluta ufficialmente i tifosi azzurri prima del suo passaggio ufficiale alla Lazio. "Napoli, ... è un arrivederci, comela famosa frase 'quando vai a ...Elseyd Hysaj lettera al Napoli ed ai tifosi ... Siete una città speciale e tifosi speciali, date tanto a tutti quelli che vestono la maglia del Napoli, ma vi dico che per me è stato un onore vestire ...Il saluto di Hysaj "NAPOLI, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti. Non mi basta un post per ringraziare tutti, ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la soc ...