Honduras | quattro persone arrestate per l’omicidio dell’italiano Giorgio Scanu | prima udienza fissata per il 15 luglio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Honduras quattro

Ricercati altri 4 sospetti per la morte di Giorgio Scanu, accusato di aver ucciso un vicino. All'aggressione hanno partecipato circa 600 personepersone sono state arrestate inin relazione al linciaggio e uccisione dell'italiano Giorgio Scanu. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui è stato emesso un ordine di cattura per ...Tegucigalpa, 10 lug 12:09 - La polizia dell'ha arrestatopersone ritenute colpevoli dell'omicidio di Giorgio Scanu, il cittadino italiano vittima giovedì...Quattro persone sono state arrestate in Honduras in relazione al linciaggio e uccisione dell'italiano Giorgio Scanu. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui è stato emesso un ordine di cattura per ...Italiano linciato in Honduras: arrestate 5 persone, altre 4 ricercate per l'omicidio di Giorgio Scanu. L'uomo aggredito giovedì con pietre e bastoni da una folla inferocita ...