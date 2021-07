Honduras, arrestate cinque persone per il linciaggio mortale dell'italiano Giorgio Scanu (Di sabato 10 luglio 2021) L'uomo è stato selvaggiamente aggredito da una folla di circa 600 persone con machete, bastoni e pietre perché ritenuto responsabile di aver picchiato a morte un anziano vicino di casa dopo un litigio Leggi su repubblica (Di sabato 10 luglio 2021) L'uomo è stato selvaggiamente aggredito da una folla di circa 600con machete, bastoni e pietre perché ritenuto responsabile di aver picchiato a morte un anziano vicino di casa dopo un litigio

