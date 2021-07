Hill House protagonista di Halloween Horror Nights, il video del terrificante labirinto ispirato alla serie (Di sabato 10 luglio 2021) La serie Hill House sarà la fonte di ispirazione per il labirinto creato per le Halloween Horror Nights nei parchi della Universal. Sarà Hill House, come rivela un video, la fonte di ispirazione per l'attrazione principale delle Halloween Horror Nights in programma negli spazi di Universal Orland Resort e Universal Studios Hollywood in autunno. I fan americani della serie prodotta per Netflix potranno, dal 3 settembre al 31 ottobre a Orlando e dal 9 ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 luglio 2021) Lasarà la fonte di ispirazione per ilcreato per lenei parchi della Universal. Sarà, come rivela un, la fonte di ispirazione per l'attrazione principale dellein programma negli spazi di Universal Orland Resort e Universal Studios Hollywood in autunno. I fan americani dellaprodotta per Netflix potranno, dal 3 settembre al 31 ottobre a Orlando e dal 9 ...

