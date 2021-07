Hakimi al PSG, l’agente: «Il suo sogno è sempre tornare al Real Madrid» (Di sabato 10 luglio 2021) l’agente di Achraf Hakimi Alejandro Camano ha rivelato un retroscena sul terzino marocchino e il Real Madrid Alejandro Camano, agente tra gli altri di Achraf Hakimi, in una intervista a Onda Cero ha rivelato un retroscena sulla presenza di un diritto di prelazione sul marocchino da parte del Real Madrid. «Il Real Madrid aveva il diritto di prelazione fino a quando il PSG e l’Inter non hanno detto che l’operazione sarebbe avvenuta. Manteniamo la speranza e il sogno che Achraf torni al Real ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021)di AchrafAlejandro Camano ha rivelato un retroscena sul terzino marocchino e ilAlejandro Camano, agente tra gli altri di Achraf, in una intervista a Onda Cero ha rivelato un retroscena sulla presenza di un diritto di prelazione sul marocchino da parte del. «Ilaveva il diritto di prelazione fino a quando il PSG e l’Inter non hanno detto che l’operazione sarebbe avvenuta. Manteniamo la speranza e ilche Achraf torni al...

