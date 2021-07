Haiti, Joseph Lambert è il nuovo presidente ad interim. Usa: “Inviamo gli investigatori Fbi nel Paese” (Di sabato 10 luglio 2021) Mentre sono in corso le indagini per capire movente e mandanti dell’omicidio del presidente di Haiti Jovenel Moise, ucciso il 7 luglio nella sua residenza da un commando armato formato da elementi colombiani e anche due cittadini americani di origine Haitiana, Joseph Lambert, leader del Senato di Haiti, è stato scelto dai parlamentari come presidente ad interim del Paese. Ad annunciare la decisione della Camera alta di Port-au-Prince è stato lo stesso Lambert, spiegando che dei dieci senatori che ancora siedono nell’aula ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Mentre sono in corso le indagini per capire movente e mandanti dell’omicidio deldiJovenel Moise, ucciso il 7 luglio nella sua residenza da un commando armato formato da elementi colombiani e anche due cittadini americani di origineana,, leader del Senato di, è stato scelto dai parlamentari comeaddel. Ad annunciare la decisione della Camera alta di Port-au-Prince è stato lo stesso, spiegando che dei dieci senatori che ancora siedono nell’aula ...

