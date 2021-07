Ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio: arriva la prima foto di coppia, clamoroso! (Di sabato 10 luglio 2021) dopo la fine del suo matrimonio, l’attore amatissimo e famosissimo ha ritrovato l’amore: sui social, arriva la prima foto di coppia, clamoroso! Sono trascorsi alcuni mesi dalla fine del suo matrimonio, eppure soltanto adesso il famosissimo attore ha rivelato di avere ritrovato nuovamente l’amore. È proprio sul suo canale social ufficiale che, alcuni giorni fa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 10 luglio 2021)ladel suo, l’attore amatissimo e famosissimo ha: sui social,ladiSono trascorsi alcuni mesi dalladel suo, eppure soltanto adesso il famosissimo attore ha rivelato di averenuovamente. È proprio sul suo canale social ufficiale che, alcuni giorni fa, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DarioGiuffrida1 : RT @ANSA_Lifestyle: Dal pipaio al cornamusaro: le nuove generazioni riscoprono gli antichi mestieri e un ritrovato amore per l’artigianalit… - Frankf1842 : RT @ANSA_Lifestyle: Dal pipaio al cornamusaro: le nuove generazioni riscoprono gli antichi mestieri e un ritrovato amore per l’artigianalit… - fanpage : Dayane Mello ha ritrovato l'amore con Andrea Turino, presentazioni ufficiali in famiglia - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'RT @ANSA_Lifestyle: Dal pipaio al cornamusaro: le nuove generazioni riscoprono gli antichi mestieri e… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: RT @ANSA_Lifestyle: Dal pipaio al cornamusaro: le nuove generazioni riscoprono gli antichi mesti… -