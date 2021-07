“Ha rifiutato 200mila euro” Arisa dice no a questa mirabolante offerta, ecco perché (Di sabato 10 luglio 2021) Arisa e l’importante rifiuto ad un noto programma televisivo. Scopriamo subito i motivi della sua decisione e che cosa le era stato proposto! Tutti conosciamo Arisa come cantante e negli ultimi mesi è stato possibile ammirarne le doti artistiche che l’hanno fatta diventare un personaggio televisivo amatissimo. Oltre che per le sue doti canore, infatti, nell’ultima edizione di ‘Amici’ che l’ha vista coinvolta come insegnante di canto, è riuscita a farsi conoscere soprattutto per il suo carattere divertente. A ciò hanno contribuito sicuramente gli sketch con Rudy Zerbi che hanno conquistato milioni di telespettatori. Nelle ultime ore è però ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 luglio 2021)e l’importante rifiuto ad un noto programma televisivo. Scopriamo subito i motivi della sua decisione e che cosa le era stato proposto! Tutti conosciamocome cantante e negli ultimi mesi è stato possibile ammirarne le doti artistiche che l’hanno fatta diventare un personaggio televisivo amatissimo. Oltre che per le sue doti canore, infatti, nell’ultima edizione di ‘Amici’ che l’ha vista coinvolta come insegnante di canto, è riuscita a farsi conoscere soprattutto per il suo carattere divertente. A ciò hanno contribuito sicuramente gli sketch con Rudy Zerbi che hanno conquistato milioni di telespettatori. Nelle ultime ore è però ...

