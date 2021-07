Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Guerini risponde a Gabrielli: 'Anche i carabinieri sono alle dipendenze del Viminale, la legge 121 funziona' - repubblica : Guerini risponde a Gabrielli: 'Anche i carabinieri sono alle dipendenze del Viminale, la legge 121 funziona' - StraNotizie : Guerini risponde a Gabrielli: 'Anche i carabinieri sono alle dipendenze del Viminale, la legge 121 funziona'… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerini risponde

La Repubblica

Non lo cita ma quella del ministro della Difesa Lorenzoè una indiretta risposta al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli che due giorni fa aveva denunciato la sostanziale mancata attuazione della legge 121 sulla pubblica ...Non lo cita ma quella del ministro della Difesa Lorenzoè una indiretta risposta al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli che due giorni fa aveva denunciato la sostanziale mancata attuazione della legge 121 sulla pubblica ...Il ministro replica indirettamente al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli che aveva parlato di mancata attuazione della norma ...Proprio con un segretario cattolico l'incomunicabilità sul ddl Zan con la Santa Sede, che non è più quella di Ruini e chiede un confronto. Imbarazzo dei cattodem ...