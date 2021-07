Gruppo Volkswagen - Herbert Diess sarà amministratore delegato fino al 2025

Leggi su quattroruote

(Di sabato 10 luglio 2021)rimarrà a capo delal: il Consiglio di sorveglianza del costruttore tedesco ha infatti comunicato di aver esteso il contratto, che era in scadenza nel 2023, al top manager ex BMW e Bosch. Per la precisione fa sapere l'azienda -manterrà la presidenza del Consiglio di amministrazioneal mese di ottobre, durante il quale compirà 67 anni. Il commento del Consiglio di sorveglianza. Riteniamo che sotto la guida del Dr.ci saranno le condizioni ottimali per continuare a sviluppare con ...