Gruppo Volkswagen - Herbert Diess sarà amministratore delegato fino al 2025

(Di sabato 10 luglio 2021)rimarrà a capo delal: il consiglio di sorveglianza del costruttore tedesco ha infatti comunicato di aver esteso il contratto, che era in scadenza nel 2023, al top manager ex BMW e Bosch. Per la precisione fa sapere l'azienda -manterrà la presidenza del Consiglio di amministrazioneal mese di ottobre, durante il quale compirà 67 anni. Il commento del Consiglio di sorveglianza. Riteniamo che sotto la guida del Dr.ci saranno le condizioni ottimali per continuare a sviluppare con ...

Con tale vettura, la casa britannica ha posto fine alla dipendenza dalla Rolls - Royce durata quasi 70 anni entrando a far parte del. Di conseguenza, sono cambiati i parametri ...La Lamborghini, così come gli altri marchi controllati dal, entro i prossimi anni effettuerà la progressiva transizione verso la mobilità elettrica . Il primo passo concreto è la completa elettrificazione della gamma che avverrà entro il ...FRANCOFORTE (Reuters) - Il Ceo di Volkswagen Herbert Diess ha ricevuto un prolungamento del contratto in virtù del quale guiderà il gruppo fino a ottobre 2025, una vittoria resa possibile dalla ...Il manager tedesco ha firmato un'estensione del contratto, che era in scadenza nel 2023, a pochi giorni dalla presentazione del piano strategico "New Auto" ...