Gravina: «Vogliamo portare la coppa in Italia. Polemiche? Ecco cosa penso»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato in vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Le sue dichiarazioni.

FINALE – «Siamo orgogliosi dell'entusiasmo che la Nazionale ha generato negli Italiani, rappresenta una grande responsabilità che gli Azzurri vivono con piacere. Questo ritrovato amore tra l'Azzurro e i suoi sostenitori va però vissuto con coscienza, senza mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. È bello condividere la passione per questa ...

