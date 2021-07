**Governo: Landini, ‘trattative vere su fisco, pensioni e ammortizzatori, senza risultati pronti a mobilitarci’** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “La riforma delle fisco, delle pensioni e degli ammortizzatori sociali. Al Governo su queste tre partite chiediamo trattative vere per portare risultati concreti. Se le risposte del Governo non andranno nel senso delle nostre rivendicazioni siamo anche pronti a mobilitarci”. Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini intervenendo a Lodi all’Assemblea nazionale della Filt Cgil. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “La riforma delle, dellee deglisociali. Al Governo su queste tre partite chiediamo trattativeper portareconcreti. Se le risposte del Governo non andranno nel senso delle nostre rivendicazioni siamo anchea mobilitarci”. Ad affermarlo è il segretario generale della Cgil, Mauriziointervenendo a Lodi all’Assemblea nazionale della Filt Cgil. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

