Glifosato | ricerca | “Studi su rischi cancro non conformi a standard internazionali” Ma in Ue si valuta il rinnovo della licenza d’uso

(Di sabato 10 luglio 2021) Mentre è in corso una vera e propria guerra sulla questione deldell’approvazione dell’uso del(dopo la scadenza del periodo in corso, prevista per la fine del 2022), arrivano nuove rivelazioni sull’ingrediente principale del popolare erbicida Roundup del colosso farmaceutico tedesco Bayer, che ha acquistato la Monsanto nel 2018. Secondo ladi 187 pagine, “Evaluation of the scientific quality ofes concerning genotoxic properties of glyphosate”, finanziata dalla ong SumOfUs e condotta da Siegfried Knasmueller e Armen Nersesyan, due esperti di genotossicità dell’Istituto di ...