Gli italiani non sono mai stati un popolo abituato all'unanimità. Stavolta sì: Raffaella Carrà ha unito (davvero) tutti (Di sabato 10 luglio 2021) Noi italiani non siamo mai stati un popolo avvezzoo anche solo a una schiacciante maggioranza. Ci siamo sempre divisi su tutto, peraltro quasi equamente, giusto a incasinare ancor di più le cose. Ottaviano e Marco Antonio, Guelfi e Ghibellini, Coppi e Bartali, Dc o Pci, Pippo o Mike, persino Romina Power e Loredana Lecciso, a voler essere assai prosaici. E se un Paese di attaccabrighe arroganti come il nostro si è fermato tutto, senza eccezione alcuna, senza le usuali voci fuori dal coro (anche solo per spirito di contraddizione) a rendere omaggio a Raffaella Carrà qualcosa ...

