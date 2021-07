Gli indipendentisti scozzesi tifano Italia e vedono Mancini come il loro 'Braveheart' (Di sabato 10 luglio 2021) loro non amano Londra e la amano ancor meno dopo la Brexit, visto che vorrebbero rimanere in Europa. Roberto Mancini eroe dell'irredentismo scozzese: a ritrarre il Ct della nazionale azzurra nell'... Leggi su globalist (Di sabato 10 luglio 2021)non amano Londra e la amano ancor meno dopo la Brexit, visto che vorrebbero rimanere in Europa. Robertoeroe dell'irredentismo scozzese: a ritrarre il Ct della nazionale azzurra nell'...

Advertising

globalistIT : - DaniloCeccarell : RT @agenzia_nova: #Euro2020 ???? Save us Roberto! L'appello degli indipendentisti scozzesi alla vigilia della finale #ItaliaInghilterra La c… - FWLuciolli : RT @agenzia_nova: #Euro2020 ???? Save us Roberto! L'appello degli indipendentisti scozzesi alla vigilia della finale #ItaliaInghilterra La c… - agenzia_nova : #Euro2020 ???? Save us Roberto! L'appello degli indipendentisti scozzesi alla vigilia della finale #ItaliaInghilterra… - occhio_notizie : #Euro2020: 'Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza.' per gli indipendentisti scozzesi #Mancini è il nuovo… -