Gkn, notte in fabbrica per gli operai contro i 422 licenziamenti. Il ministro Orlando: “Modalità inaccettabile” (Di sabato 10 luglio 2021) Il presidente del Consiglio regionale della Toscana: «E’ inaccettabile che lo Stato dia incentivi a chi poi sposta le produzioni altrove». La viceministra Todde contro l’azienda: “Comportamento indegno” Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 luglio 2021) Il presidente del Consiglio regionale della Toscana: «E’che lo Stato dia incentivi a chi poi sposta le produzioni altrove». La viceministra Toddel’azienda: “Comportamento indegno”

Advertising

statodelsud : Lavoro, licenziamenti Gkn Firenze: in 50 in fabbrica di notte per assemblea permanente - Pino__Merola : Lavoro, licenziamenti Gkn Firenze: in 50 in fabbrica di notte per assemblea permanente - toscanamedianew : Gkn, prima notte in fabbrica per 50 lavoratori - patriotmt82 : RT @ultimenotizie: Una cinquantina di lavoratori hanno passato la notte all'interno dello stabilimento Gkn di #CampiBisenzio (Firenze). I d… - antouninho : RT @ultimenotizie: Una cinquantina di lavoratori hanno passato la notte all'interno dello stabilimento Gkn di #CampiBisenzio (Firenze). I d… -