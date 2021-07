Gkn Firenze, l'arcivescovo Betori: "Trovare una soluzione che metta al centro le persone" (Di sabato 10 luglio 2021) "L'annuncio dei licenziamenti alla Gkn crea una grande preoccupazione per i lavoratori, per le loro famiglie, per l'intera comunità di Campi Bisenzio, e per il territorio fiorentino. Il pensiero e la ... Leggi su lanazione (Di sabato 10 luglio 2021) "L'annuncio dei licenziamenti alla Gkn crea una grande preoccupazione per i lavoratori, per le loro famiglie, per l'intera comunità di Campi Bisenzio, e per il territorio fiorentino. Il pensiero e la ...

Advertising

Corriere : La multinazionale Gkn chiude a Firenze: 450 licenziati via mail - MediasetTgcom24 : Lavoro, Cgil: Gkn chiude la fabbrica di Firenze, 422 licenziati #Lavoro - RaiNews : L'impresa ha deciso di aprire una procedura di licenziamento collettivo per tutti i propri dipendenti lasciandoli s… - papalagi2 : RT @corrierefirenze: Firenze, Gkn: 422 licenziamenti via mail, l’occupazione in pantaloni corti: «Da qui non uscirà una vite» https://t.co… - corrierefirenze : Firenze, Gkn: 422 licenziamenti via mail, l’occupazione in pantaloni corti: «Da qui non uscirà una vite» -