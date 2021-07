Giustizia per i desaparecidos italiani. Quattordici condanne all’ergastolo. La Cassazione mette il sigillo a tutte le sentenze. Dopo 50 anni di battaglia per le famiglie delle vittime (Di sabato 10 luglio 2021) Definitivamente all’ergastolo. La Corte di Cassazione ha confermato ieri le condanne per gli ex alti ufficiali e militari sudamericani che, tra il 1973 e il 1978, causarono la morte di 23 cittadini italiani. Una sentenza che, seppure a distanza di quasi mezzo secolo, porta un po’ di Giustizia sul caso dei desaparecidos e soprattutto per quelle famiglie che non hanno neppure una tomba su cui piangere i loro cari barbaramente uccisi, non essendo mai stati ritrovati i cadaveri. Un pronunciamento importante sul fronte dei diritti umani e tra i pochi a livello internazionale su ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Definitivamente. La Corte diha confermato ieri leper gli ex alti ufficiali e militari sudamericani che, tra il 1973 e il 1978, causarono la morte di 23 cittadini. Una sentenza che, seppure a distanza di quasi mezzo secolo, porta un po’ disul caso deie soprattutto per quelleche non hanno neppure una tomba su cui piangere i loro cari barbaramente uccisi, non essendo mai stati ritrovati i cadaveri. Un pronunciamento importante sul fronte dei diritti umani e tra i pochi a livello internazionale su ...

