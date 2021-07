Giustizia: De Poli, 'confronto tra chi vuole interessi Italia e chi rema contro' (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Sul tema della Giustizia vedremo chi ha a cuore gli interessi del Paese e chi invece rema contro. Alzare i muri ideologici equivale ad ostacolare il processo delle riforme”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Sul tema dellavedremo chi ha a cuore glidel Paese e chi invece. Alzare i muri ideologici equivale ad ostacolare il processo delle riforme”. Lo afferma il senatore Udc Antonio De

