Giustizia | Cartabia | “Riforma-vaccino nel rispetto della Costituzione”

La Riforma della Giustizia proposta "è un vaccino proprio perché sveglia gli anticorpi del sistema immunitario della Giustizia", "non è un banale compromesso politico, è ispirata al bilanciamento tra quelle due esigenze: fare Giustizia, nel rispetto delle garanzie. Questo è ciò che ci chiede la Costituzione: bilanciamento fra principi, proporzionalità tra valori, equilibro tra esigenze in conflitto. E quando si parla di Giustizia ritengo che l'equilibrio sia una virtù, non un demerito". Lo dice la ministra ...

gennaromigliore : Grazie allo straordinario lavoro di Cartabia e Draghi ieri il Cdm ha messo una pietra sopra all’era Bonafede, una d… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - EnricoLetta : È ora l’occasione per riformare la giustizia in Italia, dopo decenni di blocchi e di scontro politico. Competenza e… - sergionebg : RT @adrianobusolin: 'Schiforma' e 'salvaladri'? Travaglio e Davigo, come rosicano gli sconfitti: 'spappolati' dal tandem Draghi-Cartabia ht… - mimmoalba1 : RT @adrianobusolin: 'Schiforma' e 'salvaladri'? Travaglio e Davigo, come rosicano gli sconfitti: 'spappolati' dal tandem Draghi-Cartabia ht… -