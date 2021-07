(Di sabato 10 luglio 2021) Il Napoli è pronto ad entrare nel vivo del calciomercato. L'uomo chiave delle trattative per il club partenopeo è ovviamente il suo ds Cristiano. Il direttore sportivo ha il compito di riorganizzare la rosa azzurra a partire dalle eventuali cessioni. Senza però tralasciare la questione ritocco del monte ingaggi, che è uno dei punti più importanti su cui lavorare in questa sessione. Secondo Repubblica il diretto coinvolgimento dinelè evidente. L'più chiaro arriva proprio dalla prima conferenza stampa del tecnico toscano. Il ds ha presenziato a Castel ...

gilnar76 : Giuntoli protagonista del progetto Spalletti, ecco l'indizio #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli

Il calcio ritrova unFrammenti di Spalletti. Com'era giusto che fosse. Il nuovo ... È stato attento - molto - nelle risposte su Insigne e sul Napoli, ha tirato dentrocon studiata ......con la sua nazionale a Euro 2020 . Si tratta di Lubomir Satka , giocatore che ha ... come quelle ventilate da De Laurentiis eEmerson Palmieri e il Napoli è trattativa destinata a tramutarsi in una vera e propria telenovela di mercato. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.Questo perché il laterale sinistro tra i protagonisti della Nazionale di Mancini ... e non sono previsti summit decisivi a breve. Cristiano Giuntoli in questo momento è impegnato sul fronte cessioni: ...