Giulia Salemi | bufera dopo le parole su Raffaella Carrà | “Irrispettosa”

(Di sabato 10 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., polemiche per le suesusu Twitter, cos’è successo? I commenti sono agguerriti., polemiche per le suesu: il tweet che ha infastidito i suoi follower: “Veramente…“. Cosa succede all’influencer? La ragazza sta vivendo un momento di grande fermento lavorativola sua partecipazione

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - Paolo12059134 : RT @M91P1: Può una diventare sempre più bella? Inizia Giulia Salemi #prelemi - formingloss : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - Mariann29517397 : RT @eleninu: È bello vedere in Tv una giovane donna come Giulia Salemi: profonda, promotrice del body positive e dell’autentico girl power.… - Mariann29517397 : RT @cloramfenicolo1: La tv italiana ha bisogno di Giulia Salemi punto #Venti20Vol2 #giuliaxtv8 -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

News Il ricordo dell'influencer italo - persiana non è particolarmente piaciuto a molti Pubblicato su 9 Luglio 2021 Come tanti personaggi del mondo dello spettacolo e non, ancheha voluto spendere qualche parola su Raffaella Carrà , deceduta a 78 anni a causa di un tumore al polmone. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricordato la grande showgirl su ...fa una gaffe su Raffaella Carrà: 'Il mio primo tweet con la spunta blu lo dedico a lei' Oggi c'è stato il funerale di Raffaella Carrà nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli. E ...Giulia Salemi, polemiche per le sue parole su Raffaella Carrà su Twitter, cos'è successo? I commenti sono agguerriti.Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi). Giulia: “Pierpaolo è un’iniezione di autostima”. L’amore ha migliorato entrambi: come fa sapere Giulia, adesso h ...