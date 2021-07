Giroud-Milan, domani giorno importante: fissato lo scambio di documenti (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, già domani potrebbe esserci lo scambio documenti tra Milan e Chelsea per Giroud Secondo quanto riportato da Sky Sport, già domani potrebbe esserci lo scambio documenti tra Milan e Chelsea per Giroud. Lunedì poi le visite mediche e la firma per chiudere definitivamente l’operazione. Il francese si aggregherà nei giorni successivi al gruppo, in modo da iniziare la preparazione con Stefano Pioli e con i compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, giàpotrebbe esserci lotrae Chelsea perSecondo quanto riportato da Sky Sport, giàpotrebbe esserci lotrae Chelsea per. Lunedì poi le visite mediche e la firma per chiudere definitivamente l’operazione. Il francese si aggregherà nei giorni successivi al gruppo, in modo da iniziare la preparazione con Stefano Pioli e con i compagni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

