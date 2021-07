Gianetti | Landini a Ceriano Laghetto | “Una logica da Far West | inaccettabile” | VIDEO

Advertising

Giorno_Monza : Disperazione in Gianetti Arriva anche Landini - avvmacellaro : RT @GiovyDean: 152 lavoratori della Gianetti Ruote licenziati con una email. Quando Landini ha detto di aver trovato un accordo con Draghi,… - tosovale : RT @GiovyDean: 152 lavoratori della Gianetti Ruote licenziati con una email. Quando Landini ha detto di aver trovato un accordo con Draghi,… - GiovyDean : 152 lavoratori della Gianetti Ruote licenziati con una email. Quando Landini ha detto di aver trovato un accordo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianetti Landini

Il Notiziario

"Quello sottoscritto da, Sbarra e Bombardieri è in effetti una mera presa d'atto della ... è una vergognosa menzogna che si è liquefatta davanti ai cancelli dellaRuote e della Gkn. ..."Quello sottoscritto da, Sbarra e Bombardieri è in effetti una mera presa d'atto della ... è una vergognosa menzogna che si è liquefatta davanti ai cancelli dellaRuote e della Gkn. ..."Io credo che quello che sta succedendo in alcune aziende è una logica da far west, quello che sta succedendo in Brianza, dove andrò oggi pomeriggio a incontrare i lavoratori, è una cosa inaccettabile ...di Barbara Calderola Si sono visti crollare il mondo addosso in un attimo. "Il licenziamento a 50 anni è come morire". Oggi, gli operai della Gianetti lo ripeteranno a Maurizio Landini, il segretario ...