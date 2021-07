Gf Vip | Dayane Mello ha trovato l’amore accanto ad Andrea Turino? Foto

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 luglio 2021) É da mesi che si mormora di una presunta relazione trae l’imprenditore. Il primo a parlarne era stato il settimanale Chi, che aveva paparazzato la coppia per la prima volta assieme durante un weekend trascorso sulla Costiera Amalfitana. I due erano stati pizzicati insieme anche poche settimane fa a Mykonos, in compagnia di altri amici. Da parte dell’ex gieffina non abbiamo nessuna notizia, quindi sorge naturale domandarci:avrà davvero ritra le braccia di? Sul portale Fanpage si legge che i due sono ...