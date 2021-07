Gelmini | “Cruciale completare la vaccinazione di docenti e Ata Presto mi vedrò con Bianchi per nuovo anno scolastico”

Advertising

orizzontescuola : Gelmini: “Cruciale completare la vaccinazione di docenti e Ata. Presto mi vedrò con Bianchi per nuovo anno scolasti… -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Cruciale

La Stampa

... Mariastella- è quello di iniziare, appunto, 'la scuola in presenza. Sicuramente c'è un impegno da parte della Conferenza Stato - Regioni, sarà un passaggioe non facile ma c'...... sarà un passaggioe non facile ma c'è volontà da parte di tutti di creare una forte sinergia'. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella, a Radio 24, a proposito ...Roma, 10 lug. "È cruciale completare la vaccinazione del personale scolastico, ma siamo a buon punto. Sui trasporti il governo ha messo a disposizione ingenti r ...Obiettivo ripartire in sicurezza. Si lavora per evitare il ricorso alla didattica a distanza per il terzo anno consecutivo nelle scuole italiane.