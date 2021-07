Advertising

sportli26181512 : Gazidis e Antonello: 'Milano Jumping Cup grandissimo evento per la città': I dirigenti di Milan e Inter si sono rit… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Equitazione: Antonello e Gazidis alla Milano Jumping Cup - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Equitazione: Antonello e Gazidis alla Milano Jumping Cup - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Equitazione: Antonello e Gazidis alla Milano Jumping Cup - napolimagazine : Equitazione: Antonello e Gazidis alla Milano Jumping Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Gazidis Antonello

Ivan, Ceo rossonero, e Alessandro, Ceo Corporate nerazzurro, si sono ritrovati ai bordi del campo gara in compagnia del padrone di casa Fabio Schiavolin, amministratore delegato di .In occasione della seconda giornata della Milano Jumping Cup , l'ad del Milan Ivane l'ad dell'Inter corporate Alessandrohanno fatto visita a campo gara accolti dal padrone di casa Fabio Schiavolin , Ad di Snaitech. 'L'auspicio è che un concorso come questo, che ...I dirigenti di Milan e Inter si sono ritrovati ai bordi del campo gara in compagnia del padrone di casa Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech ...Nella seconda giornata della Milano Jumping Cup, Ivan Gazidis, Ad del Milan, e Alessandro Antonello, Ad corporate dell'Inter, si sono ritrovati ai bordi del campo gara in compagnia del padrone di casa ...