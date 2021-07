Gagliano a De Luca: “Parole dannose per il turismo campano” (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La ‘previsione’ di De Luca sulle possibili chiusure di fine agosto fa sbottare Salvatore Gagliano. Condividendo il pensiero di molti colleghi albergatori, afferma: “Illustre Governatore De Luca, queste minacce di chiudere a fine agosto la Campania non fanno altro che danneggiare i coraggiosi imprenditori turistici della Campania, che ancora una volta in maniera responsabile, hanno riaperto le proprie attività fra innumerevoli difficoltà. Per cui il solo preannunciare una chiusura costituisce un elevato danno alle attività turistiche di qualsiasi genere, cosa già capitata lo scorso anno, proprio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La ‘previsione’ di Desulle possibili chiusure di fine agosto fa sbottare Salvatore. Condividendo il pensiero di molti colleghi albergatori, afferma: “Illustre Governatore De, queste minacce di chiudere a fine agosto la Campania non fanno altro che danneggiare i coraggiosi imprenditori turistici della Campania, che ancora una volta in maniera responsabile, hanno riaperto le proprie attività fra innumerevoli difficoltà. Per cui il solo preannunciare una chiusura costituisce un elevato danno alle attività turistiche di qualsiasi genere, cosa già capitata lo scorso anno, proprio ...

