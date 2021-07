G20 Venezia, scontri e cariche della polizia durante le manifestazioni di protesta (Di sabato 10 luglio 2021) Giornata di tensione a Venezia dove 700 persone si sono riversate, nell'area delle Zattere , alla manifestazione organizzata dal movimento No Grandi Navi contro il G20 dell'Economia in corso all'... Leggi su leggo (Di sabato 10 luglio 2021) Giornata di tensione adove 700 persone si sono riversate, nell'area delle Zattere , alla manifestazione organizzata dal movimento No Grandi Navi contro il G20 dell'Economia in corso all'...

PaoloGentiloni : Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale. #G20 a presiden… - ilpost : I ministri delle Finanze del G20 a Venezia hanno approvato l’accordo globale sulla tassazione delle multinazionali - guardiacostiera : #Ieri ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, ha visitato porto #Venezia a bordo CP 287, accompagnato… - repubblica : G20, accordo sulla tassazione delle multinazionali | Live tv Scontri a Venezia - 2014Monaco : RT @0Barbicone: Per il G20 a Venezia 2 notizie scontate. 1?? L'accordo sulle tasse globali l'hanno trovato subito. 2?? i soliti violenti ca… -