G20 Venezia | scontri e cariche della polizia durante le manifestazioni di protesta

Advertising

PaoloGentiloni : Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale. #G20 a presiden… - Agenzia_Ansa : Dopo il lancio di alcune bottiglie di vetro, sono partite le prime cariche delle forze dell'ordine contro i manifes… - ilpost : I ministri delle Finanze del G20 a Venezia hanno approvato l’accordo globale sulla tassazione delle multinazionali - FaustoPanebian2 : RT @PaoloGentiloni: Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale. #G20 a presidenza i… - Bolle69106571 : RT @DinamoPress: #Venezia Numerose sigle sindacali insieme a movimenti ecologisti, @nonunadimeno, il comitato @NoGrandiNaviVe e il moviment… -

Ultime Notizie dalla rete : G20 Venezia

andata come ci si aspettava che andasse. Senza sorprese , senza novità. L'accordo sulla tassazione globale delle multinazionali, chiuso aldia presidenza italiana, ricalca il documento uscito due settimane fa in sede Ocse e sottoscritto da 132 Paesi su 139. Un primo passo , senza dubbio. Molto timido, altrettanto ...Così il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ha commentato, a margine deldelle finanze al'accordo per appoggiare l'intesa sulla tassazione globale e delle multinazionali. ...Se ne è parlato anche su altri media G20 a Venezia, misure di sicurezza. Stamattina l'inizio dei lavori del G20, vertice dei ministri delle finanze e governatori a Venezia, il primo in presenza ...Il primo passo per definire come far pagare le tasse a chi offre servizi digitali, quindi anche immateriali, perché finora le imposte sono legate al territorio.