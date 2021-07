G20 Finanze, vicino accordo su tassazione globale multinazionali (Di sabato 10 luglio 2021) I ministri delle Finanze e i governatori delle banche centrali del G20 riuniti al summit finanziario di Venezia sarebbero vicino all'accordo sulla proposta di tassazione delle multinazionali. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 luglio 2021) I ministri dellee i governatori delle banche centrali del G20 riuniti al summit finanziario di Venezia sarebberoall'sulla proposta didelle. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : G20 Finanze G20 Venezia, presidio di protesta alle Zattere anti 'Finanza Fossile' Presidio di protesta 'soft' questa mattina a Venezia, dove si svolge il G20 delle Finanze, da parte di alcune decine di giovani attivisti che hanno inscenato canti, danze e musica. La manifestazione si svolgeva nell'area delle 'zattere', sul Canal Grande, dove passavano ...

