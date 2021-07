G20 a Venezia, l’accordo sulla tassazione globale e gli scontri tra manifestanti e polizia (Di sabato 10 luglio 2021) Il G20 finanze di Venezia, sotto la presidenza italiana, raggiunge un risultato definito da più parti “storico” e, all’unanimità, fa fare un balzo avanti alla riforma della fiscalità internazionale, compresa l’idea di un’aliquota del 15% per una tassa minima globale sulle multinazionali. “Si tratta di un accordo storico perché stiamo definendo le regole mondiali per le grandi aziende“, ha spiegato il padrone di casa, il ministro dell’Economia Daniele Franco, intervenendo in conferenza stampa assieme al governatore di Bankitalia Ignazio Visco alla conclusione dei lavori. “I pilastri prevedono due norme: una che riguarda uno stanziamento dei profitti delle ... Leggi su tpi (Di sabato 10 luglio 2021) Il G20 finanze di, sotto la presidenza italiana, raggiunge un risultato definito da più parti “storico” e, all’unanimità, fa fare un balzo avanti alla riforma della fiscalità internazionale, compresa l’idea di un’aliquota del 15% per una tassa minimasulle multinazionali. “Si tratta di un accordo storico perché stiamo definendo le regole mondiali per le grandi aziende“, ha spiegato il padrone di casa, il ministro dell’Economia Daniele Franco, intervenendo in conferenza stampa assieme al governatore di Bankitalia Ignazio Visco alla conclusione dei lavori. “I pilastri prevedono due norme: una che riguarda uno stanziamento dei profitti delle ...

Advertising

PaoloGentiloni : Orgoglioso di partecipare a una giornata storica. Accordo per una riforma della tassazione globale. #G20 a presiden… - Agenzia_Ansa : Dopo il lancio di alcune bottiglie di vetro, sono partite le prime cariche delle forze dell'ordine contro i manifes… - ilpost : I ministri delle Finanze del G20 a Venezia hanno approvato l’accordo globale sulla tassazione delle multinazionali - antoniomisiani : L’accordo al #G20 di Venezia sulla global minimum tax e la riallocazione dei profitti delle multinazionali è un pas… - RiotLabOstia : RT @global_project: Violente cariche della polizia contro i manifestanti di We are the Tide. You are only G20 che oggi hanno manifestato co… -