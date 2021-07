Fortnite annuncia un crossover “insolito” | pronta una nuova mappa?

(Di sabato 10 luglio 2021) Sta per arrivare undecisamentesu, e con sé unadel tuttogiocabile con questo codicecontinua ad aggiornarsi con tante novità sempre interessanti e che rendono il battle royale fresco e al passo coi tempi. Epic Games non vuole lasciare nulla a caso, ed è proprio questo il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite annuncia

Inews24

Tuttavia negli ultimi giorni, sui canali social dell'azienda, è stato pubblicato un trailer cheil pacchetto per gli abbonati aCrew in arrivo a luglio . Sarà proprio Loki il ...Basato sul genere battle royale a cuiha dato lustro negli ultimi anni, Naraka: Bladepoint è un titolo fantasy per 60 giocatori ... 0 24 EntertainmentNaraka: Bladepoint NEWS. Scritto ...Fortnite continua ad essere invasa dagli alieni e, nella nuova challenge leggendaria, dovrai trovare le CB Radio.Un altro super aggiornamento è arrivato su Fortnite. Con la patch 17.20, cambia la mappa e arriva una skin spettacolare ...