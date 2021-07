Follonica | nonna presa a martellate da immigrato | l’uomo era in cura al centro salute mentale

(Di sabato 10 luglio 2021), 10 lug –sconvolta dall’aggressione di giovedì 8 luglio che ha coinvolto unae il suo nipotino, presi ada uno sconosciuto, senza un motivo. Ora emerge cheè undel Burkina Faso che da tempo era inpresso ildidell’Asl., l’aggressione L’aggressione è avvenuta in un condominio della città che come molti altri aospita tanti villeggianti. La, 69 anni, di Siena, era ...

Ultime Notizie dalla rete : Follonica nonna

LA NAZIONE

La donna è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale di Siena: è in gravi condizioni. Ferito alla mano anche uno dei due bambini. L'aggressione è avvenuta a, in provincia di Grosseto: dagli elementi emersi finora non ci sarebbe nessun ...Il 34enne del Burkina Faso è stato arrestato dai carabinieri diper tentato omicidio, lesioni aggravate ai danni del bambino e anche del 39enne con cui ha avuto una colluttazione, nonché ...Nonna presa a martellate a Follonica: un 39enne del Senegal interviene e blocca l'assalitore poi arrestato dai Carabinieri. La 69enne è grave in ospedale ...La donna è stata trasportata tramite elisoccorso all'ospedale di Siena: è in gravi condizioni. Ferito alla mano anche uno dei due bambini. L'aggressione è avvenuta a Follonica, in provincia di Grosset ...