Foden | “Abbiamo meritato la finale Con l’Italia sarà una grande sfida”

Phil Foden, centrocampista dell'Inghilterra, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Federazione inglese, ha analizzato la finale di domani contro l'Italia. "È stato davvero incredibile raggiungere la finale insieme ai nostri tifosi. Siamo stati i primi a raggiungere una finale di un campionato europeo, questo sottolinea quanto lavoro abbiamo fatto per essere qui. Abbiamo meritato la finale, sarà una sfida molto dura ma non vediamo l'ora di giocare".

