Advertising

FirenzePost : Firenze: evade dai domiciliari. Arrestato a Santa Maria Novella. Ma il giudice lo rimanda a casa - LetiziaFirenze : Evade dai domiciliari, la Polfer lo becca alla stazione di Firenze con oppiacei e cannabinoidi -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze evade

L'uomo si trovava agli arresti domiciliari presso un centro di accoglienza per stranieri a causa di un furto di portafogli ai danni di turisti avvenuto anel 2019.... arrestato gestore bar 6 Febbraio 2014- Spaccata da Roberto Cavalli. Malviventi in fuga 2 ... Chimera Nuoto, Aperitivo e acqua gym: l'Aperigym 24 Febbraio 2014 CAMPI BISENZIO -dai ...Gli agenti della Polizia ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella, giovedì 8 luglio, hanno arrestato per evasione un cittadino italiano di 28 anni. Il giovane è stato fermato per un controllo, assie ...Il tunisino, ricercato in ambito Schengen, è indagato in quel Paese per apologia del terrorismo e minacce aggravate, nonché per reati contro la persona e in materia di stupefacenti tunisino-francia--t ...