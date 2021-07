Finale Europei, Lamorgese ai tifosi: «Seguite le regole e siate responsabili, non siamo fuori dall'emergenza» (Di sabato 10 luglio 2021) Se festa sarà, che sia responsabile e rispettosa di tutti. E con delle regole precise: mascherine nelle zone di assembramenti e distanziamento prima di tutto. Gli azzurri di Mancini domani a... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 10 luglio 2021) Se festa sarà, che sia responsabile e rispettosa di tutti. E con delleprecise: mascherine nelle zone di assembramenti e distanziamento prima di tutto. Gli azzurri di Mancini domani a...

Advertising

borghi_claudio : Era meglio se non leggevo Ursula Von der Leyen: 'Tiferò Italia nella finale' - fattoquotidiano : Quattro giornalisti e operatori Rai positivi al ritorno da Wembley: tamponi a tappeto nella ‘task force’ per gli Eu… - Agenzia_Ansa : Tre contagiati al covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Anche Alberto… - Innovandiamo : Articolo notevole che parla di aspetti tecnici e non di quello che per me è il giocatore decisivo (assieme a Jorgin… - RumpleSil : RT @ConteDaily: In attesa della finale degli Europei due palleggi con il Presidente Conte #ItaliaInghilterra #ITAENG #EuroFinal #EURO2020… -