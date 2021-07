Finale Euro 2020 | Mancini come Braveheart Dalla Scozia | “Salvaci tu…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 luglio 2021) Una rivalità a tuttotondo che si ripercuote, inevitabilmente, anche sul mondo del calcio. Due Nazioni accomunate dal Regno Unito di Gran Bretagna che ospitano, all’interno dei propri confini, due popoli che non si sono mai amati. Anzi. Inglesi e scozzesi non sono mai andati d’accordo e le radici di questo odio affonda i rampicanti in profondità. Lo sport, ovviamente, non è uscito illeso da questa contrapposizione che, storicamente, mette di fronte due popolazione vicinissime tra loro ma estremamente diverse. Dopo essere stati eliminati daproprio in favore dell’Inghilterra, lasi appella all’Italia per arrecare un ...