Filler e vaccino anti Covid vanno d’accordo? Parola all’esperto

(Di sabato 10 luglio 2021) Un paio di mesi fa, sul sito della Harvard Medical School è stato pubblicato questo post: «Non c’è ragione di evitare il vaccino anti Covid-19 se si hanno filler dermici». Il riferimento dell’articolo era al (ridotto) numero di casi nei quali si sospettava che il vaccino Moderna avesse causato gonfiore localizzato e temporeaneo in persone che avevano fatto dei trattamenti riempitivi su viso e labbra. Anche da noi, la notizia ha avuto una forte eco, anche perché ormai, il filler dermico, risulta in pole position tra i trattamenti di medicina estetica più richiesti.

