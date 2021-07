Fienga | «Revoca subito o addio allo stadio della Roma Non giocheremo mai a Tor di Valle»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 luglio 2021) Lavuole lodi proprietà. E lo vuole in fretta. Lo ribadisce, in un’intervista al Corriere dello Sport, l’amministratore delegato del club, Guido. Il Campidoglio devere la delibera sul pubblico interesse, cardine principale del progetto di Tor di. Senza, non se ne fa niente, dichiara. «Siamo in attesa. Non è tanto l’ultimo passaggio del vecchio iter, ma il primo del nuovo. Non abbiamo affatto dimenticato l’idea di costruire uno, ma il timing a questo unto è ...