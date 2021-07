Fenomenologia del tifoso inglese? secondo Nick Hornby

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 luglio 2021) “Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia“. Non è uno che le manda a dire l’amico Sun Tzu, nel suo L’arte della guerra. Parrebbero osservazioni giuste e, non si offenda il generale cinese, abbastanza scontate. Ora, mentre il ct Mancini sta preparando la nostra Nazionale alla sfida di domani 11 luglio contro l’Inghilterra per la finale degli Europei 2020, anche noi potremmo dedicare qualche minuto a cercare di conoscere il nostro “nemico”. Il. Si fa per dire, ...