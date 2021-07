Federica Pellegrini | sono state il suo ‘cruccio’ per anni | la nuotatrice l’ha raccontato solo ora

Advertising

LiaCapizzi : LA DIVINA C'è la Pellegrini fuoriclasse, molto cattiva con sé stessa. C'è Federica nella trasformazione da ragazza… - SkySport : ?? 'LA DIVINA' ??? FEDERICA PELLEGRINI ESCLUSIVA ??? Sabato 3 luglio alle 23:00 ?? Su Sky Sport Uno #SkySport… - noncapisscoo : @ItaliaTeam_it @FINOfficial_ Federica Pellegrini?????? - antennatre : VENEZIA | FEDERICA PELLEGRINI E GLI ALTRI VENEZIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO - chima20178 : RT @DSantanche: Grande orgoglio italiano Bebe Vio e Federica Pellegrini su Vanity Fair. Belle, talentuose, tenaci! #Cattelan @mafaldina88 @… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Toccherà a lei insieme adare coraggio e certezze alle più giovani Mascolo e Vetrano. L'obiettivo? La finale Olimpica che manca alla sua bella carriera. La sannita rivestirà un ...NON PERDERTI ANCHE - > 'Non metto molte foto', 'Credimi, bastano':come non l'avete mai vista - FOTO Barbara D'Urso travolta dalle critiche: cosa è successo? - FOTO NON PERDERTI ...Il pacchetto partenti è molto qualitativo e il livello nelle ultime due stagioni si è alzato in maniera incredibile ...Tennis | Extra | Per Flavia Pennetta e Fabio Fognini è in arrivo il terzo figlio. Lo ha annunciato la coppia tramite i rispettivi canali social.