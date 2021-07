Fate sport? Come evitare brutte sorprese (Di sabato 10 luglio 2021) Praticare sport aiuta gli over 60 mantenersi in salute e in forma: l'allenamento deve avvenire però nel modo giusto e in sicurezza, per evitare brutte sorprese Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Praticareaiuta gli over 60 mantenersi in salute e in forma: l'allenamento deve avvenire però nel modo giusto e in sicurezza, per

Advertising

teatrolafenice : ???? In bocca al lupo alla nostra Italia dello sport che sale sempre più in alto: dopo 60 anni ritroviamo l'Italia di… - 107DELPIERISTA : Ma quando mischiate sport e politica lo fate per … - ripalta49 : @Sport_Mediaset Per fortuna che la Bibbia e il Vangelo è stampato da altri perchè se li avreste stampati voi ci sar… - lisameyerildra1 : Vincere gli europei di calcio sarebbe stra fantastico pure per me che non seguo quello sport però raga, se vincerem… - NatiMontebello : RT @teatrolafenice: ???? In bocca al lupo alla nostra Italia dello sport che sale sempre più in alto: dopo 60 anni ritroviamo l'Italia di Mat… -