Facebook stavolta cancella la pagina di Sara Cunial: la deputata no vax grida alla censura (video) (Di sabato 10 luglio 2021) “Non sono d’accordo con quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo”. L’inflazionatissima frase attribuita a Voltaire, statene certi, non potrà mai essere attribuita a Mark Zuckerberg. Prendete il caso di Sara Cunial. La deputata eletta con il M5s in Veneto, ora nel gruppo Misto, che ha denunciato, ultima tra i tanti, di essere stata cancellata da Facebook. “Ci sono sempre meno spazi liberi, in cui parlare liberamente. Ne creeremo di nuovi. Non Saranno le censure di Facebook, o di altri, a impedirmi di far sentire la nostra voce. La ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 luglio 2021) “Non sono d’accordo con quello che dici ma difenderò finomorte il tuo diritto a dirlo”. L’inflazionatissima frase attribuita a Voltaire, statene certi, non potrà mai essere attribuita a Mark Zuckerberg. Prendete il caso di. Laeletta con il M5s in Veneto, ora nel gruppo Misto, che ha denunciato, ultima tra i tanti, di essere statata da. “Ci sono sempre meno spazi liberi, in cui parlare liberamente. Ne creeremo di nuovi. Nonnno le censure di, o di altri, a impedirmi di far sentire la nostra voce. La ...

Advertising

SecolodItalia1 : Facebook stavolta cancella la pagina di Sara Cunial: la deputata no vax grida alla censura (video)… - PaoloBMb70 : ?? #PandemioDittatura #Covid Bloccato su #Facebook, stavolta per 7 giorni, per aver, a detta del sistema, scritto in… - Cru_Rz : Repair Cafe Perugia: Il #resoconto della #sessione del Repair Cafe Perugia a #madonnalta con #thewhitebeetlemarket… - CasoPensieri : @matteorenzi Be ovviamente stavolta ha ragione @matteorenzi e comunque @ChiaraFerragni non è dottoressa di niente… - Nicla44241089 : Stavolta non mi prendo la briga di cancellare i nomi da questi screen 2 dei quali sono diffamatori e punibili dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook stavolta Diletta Leotta, attacco infuocato del collega Bargiggia: la bordata E stavolta non si tratta di Paola Ferrari, bensì di Paolo Bargiggia ( ex volto Mediaset e ora in ... Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento...

Lo Spazio Disney LIVE #10: anteprima ...Twitch e sulla pagina Facebook di Lo Spazio Bianco - la decima puntata di Lo Spazio Disney LIVE , la rubrica mensile di dirette streaming che si affianca a questo blog. Ho pensato anche stavolta di ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Angelina Jolie porta Brad Pitt di nuovo in tribunale, stavolta per il vino Sembrano così lontani i tempi in cui Brad Pitt e Angelina Jolie formavano una delle coppie più ammirate di Hollywood! A tre anni dall'annuncio della separazione, i motivi di lite tra loro sembrano non ...

Donald Trump fa causa a Facebook, Twitter e Google! L'ex Presidente degli Stati Uniti, Trump, ha deciso di portare in tribunale i tre noti social per essere stato bandito dalle loro piattaforme.

non si tratta di Paola Ferrari, bensì di Paolo Bargiggia ( ex volto Mediaset e ora in ... Condividi: TwitterMi piace: Mi piace Caricamento......Twitch e sulla paginadi Lo Spazio Bianco - la decima puntata di Lo Spazio Disney LIVE , la rubrica mensile di dirette streaming che si affianca a questo blog. Ho pensato anchedi ...Sembrano così lontani i tempi in cui Brad Pitt e Angelina Jolie formavano una delle coppie più ammirate di Hollywood! A tre anni dall'annuncio della separazione, i motivi di lite tra loro sembrano non ...L'ex Presidente degli Stati Uniti, Trump, ha deciso di portare in tribunale i tre noti social per essere stato bandito dalle loro piattaforme.