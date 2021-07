Ex Cementificio Ciotta | ripuliti gli spazi dall’associazione Libera

(Di sabato 10 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –gli ambienti dell’ex proprietà. Simbolica iniziativa di riconquista di unoo pulito e trasparente, sequestrato dalla Magistratura nell’ambito di un’inchiesta antimafia. Gli attivisti disi sono presentati questa mattina in contrada Olivola e hanno provveduto a ripulire dai rifiuti e detriti glidel capannone che ormai da anni si tenta di assegnare al patrimonio del comune capoluogo come prevede la legge dei beni confiscati alla mafia. Intanto, mentre gli attivisti erano impegnati nella loro manifestazione, si è avuta conferma che con, ...

...del bene confiscato al bossa Contrada Olivola. Martino, che è il referente di Libera nel Sannio, si è presentato stamattina, i tutto punto attrezzato, dinanzi i cancelli dell'ex...Sabato e Domenica a partire dalle ore 8.30 per tutta la mattinata, il Coordinamento di Libera a Benevento propone due giornate di impegno e di lavoro sul bene confiscato "Ex" di contrada Olivola. Si tratta di due mattinate aperte alla partecipazione di tutti i soggetti, singoli e associativi, che hanno voglia di dare il proprio contributo per lasciare ...Scrivono gli organizzatori: Sabato 10 e domenica 11 luglio, a partire dalle ore 8.30 e per tutta la mattinata, il Coordinamento di Libera a Benevento propone due giornate di impegno e di lavoro sul ...Comunicato Stampa – Libera Benevento Domani e Domenica due mattinate di impegno e lavoro presso il bene confiscato di Contrada Olivola. Domani e Domenica a partire dalle ore 8.3 ...