**Europei: Sgarbi, 'no all'Italia in ginocchio, è un atto servile'** (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) – L'Italia non si inginocchi contro il razzismo. E' l'invito che Vittorio Sgarbi rivolge alla nostra Nazionale di calcio che domani disputerà contro l'Inghilterra la finale dell'Europeo. "Non lo fate", dice il critico all'AdnKronos spiegando che "ci si inginocchia solo davanti a Dio" e che "un uomo sta in piedi". "L'inginocchiamento – sottolinea Sgarbi – è un atto servile e, siccome è un atto religioso, uno lo si riserva a Dio. Ogni altro inginocchiamento è deminutio della dimensione umana". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

